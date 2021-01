Rok 2020 skončil na parádu, máme 4 miliardy na boj s Covidom?

Covid-19: zdravie versus ekonomika? Úspešné krajiny to neriešia ako dilemu. Štátny rozpočet 2020 neskončil na kolenách. Práve naopak, výborný výber DPH je super správou.

Dobré tušenie pri schvaľovaní rozpočtu

Pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2021 v NR SR v decembri 2020 sme tušili, že máme na stole veľmi opatrné očakávania na rok 2020. Parametre odhadu konca roka 2020 rátali s nasledovnými východiskami:

Výber DPH 6,6 mld. eur

Hotovostný deficit štátneho rozpočtu 10,1 mld. eur

Hrubý dlh verejnej správy 55,5 mld. eur

Nárast dlhu verejnej správy medziročne o 10,1 mld. eur

HDP v bežných cenách 89,6 mld. eur

Výška dlhu verejnej správy voči HDP na úrovni 62,2%

Po diskusiách na Výbore pre rozpočet a financie NRSR, ktorému predsedám som mal chuť napísať blog, že nám Mikuláš priniesol peknú nádielku a pod stromčekom dostaneme dupľu...Nebol ale čas na dobré správy, valila sa na nás druhá vlna. Počkal som na koniec roka a oplatilo sa. Ekonomika sa nezastavila, zamestnanosť klesla minimálne, výroba bežala tak pred, ako aj po sviatkoch na plné pracovné zmeny a nakoniec, aj cestovný ruch nebol do konca roka zásadne obmedzený.

Dobré správy v zlých časoch

Už novembrová prognóza Rady pre rozpočtovú zodpovednosť zosumarizovala silný štvrťrok s poklesom HDP v stálych cenách len na -2,2%. Štvrtý štvrťrok prognózovala v zlepšenom výhľade na mínus 5% a celý rok 2020 s poklesom tesne pod 6% na medziročnej báze.

Výber DPH ku koncu novembra bol takmer na úrovni revidovaného rozpočtu na celý rok 2020, pričom tradične silný december (výber DPH za novembrové tržby) bol pred nami.

Ostatné daňové príjmy v mojej osobnej predikcii (spotrebné dane, zrážková daň, daň z príjmov fyzických osôb) na základe analýz môjho tímu tiež sľubovali v decembri pozitívne správy.

Dočkali sme sa ich - osobná spotreba, ako aj spotreba firiem, štátu a verejných organizácií boli v roku 2020 nečakane silné, disciplína platenia daní bola značne nad očakávaniami a štátny rozpočet skončil na konci roka veľmi dobre. Oproti v júni revidovanému rozpočtu skončilo Slovensko za rok 2020 s bonusom viac ako 4 miliardy eur. Je pravda, že oproti očakávaniam v zákone o rozpočte na rok 2021 ide o výsledok lepší „LEN“ o 2,3 miliardy eur, ale je to so správnym znamienkom dobrého hospodára.

Výsledok je kombinácia vyšších príjmov a aj ďaleko nižších, hlavne bežných výdavkov ako sa čakalo. Vnázve našej strany je slovo SOLIDARITA a momentálne bojujeme za prijatie daňovej brzdy. Takže dane, zaplatené nad mieru očakávania, patria občanom a firmám a veľmi jasne indikujem, že prvou našou úlohou je rozmýšľať ako COVIDOM postihnutej ekonomike pomôcť a odvďačiť sa jej za dobrý a poctivý výkon v roku 2020. Pre január hlavná téma.

Očakávaný a skutočný hotovostný deficit štátneho rozpočtu za rok 2020 (M.Viskupič)

Komu a čomu vďačíme za dobré výsledky?

Prekvapivo dobre sa vyvíjal výber Dane z pridanej hodnoty (DPH). Vďaka dobrej spotrebe domácností a aj nákupom a spotrebe štátu. Dlhodobo problematická položka, ktorá veľmi pravdepodobne trpela podvodmi, dokázanou dierou - medzerou vo výbere skutočnej DPH oproti očakávaniam a výpočtom, kde sme boli v rebríčkoch EÚ na chvoste. Je veľmi pravdepodobné, že akcia Božie mlyny a pár zatknutých funkcionárov finančnej správy spôsobilo takmer okamžitý rozpad mnohých pyramídových schém. Prekvapivo vysoký bol už výber DPH v treťom štvrťroku a ten posledný len potvrdil dobrý trend. Napriek poklesu nominálneho Hrubého domáceho produktu (-6%) v roku 2020 je výber DPH vyšší ako v predchádzajúcom roku 2019. Výborná práca našej koalície pri presadzovaní nulovej tolerancii ku korupcii.

Skutočný hotovostný výber DPH (mld €) (M.Viskupič)

Rozpočet a skutočnosť výberu DPH v roku 2020 (mld €) (M.Viskupič)

Dlh verejných financií

Celý rok 2020 sa v diskusiách s opozíciou v pléne a aj na rokovaniach výboru pre rozpočet a financie ako koalícia bránime obvineniam z nehospodárneho rozhadzovania požičaných peňazí a naopak, snažíme sa diskusie vrátiť aj do rokov hojnosti pred covidovým 2020. Máme pre našich oponentov dobrú správu. Verejný dlh voči Hrubému domácemu produktu (HDP) nebude na konci roka 2020 astronomicky vysoký. Nebude vyše 62% a som si absolútne istý, že bude jeho úroveň tohto kľúčového parametra bude začínať číslicou „5“ a druhá číslica nebude „9“.

Hrubý domáci produkt (HDP) – náš kamarát

HDP je predbežne za tri štvrťroky síce medziročne na mínusových číslach, ale v bežných cenách na úrovni cez 67 miliárd eur. Aj pri „len“ 23,5 miliardy za posledný štvrťrok by sme boli spolu za rok 2020 na výbornom čísle 90,5 miliardy eur. To je oproti odhadom, očakávaniam a základu v schválenom rozpočte na rok 2021 o takmer 1 miliardu viac (očakávanie bolo 89,615 miliardy eur). Znamenalo by to medziročný pokles o 5% s mierne optimistickým zaokrúhľovaním. Ale dovolím si zostať optimistom.

Výsledok, ktorý nás teší

Jednoducho je možné interpretovať pokles alebo nárast dlhu verejnej správy voči HDP nasledovne:

Každá 1 miliarda eur nárastu HDP alebo každá 1 miliarda eur splateného dlhu tlačí podiel dlhu voči HDP o 1% dole. Platí to aj opačne a tak medziročný pokles HDP v roku 2020 oproti 2019 o 3,3 miliardy eur vytlačili dlh hore presne o 3,5% a už to skončí na čísle 52%. V roku 2021 ale došlo aj k nárastu dlhu o 8,8 miliardy eur z hodnoty 45,5 miliardy eur na očakávaných 53,3 miliardy eur. Následne skočí aj percento podielu dlhu k HDP na 58,8%. Je potrebné uviesť, že najvyššie sankčné pásmo pre hrubý dlh ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, je pre rok 2020 stanovené na hodnote 58%.

Hrubý dlh verejnej správy voči HDP (v %) (M.Viskupič)

Čo nás čaká a aké úlohy máme?

Vzhľadom na predbežné dáta očakávame v priebehu roka 2021 precizovanie skutočných hodnôt za rok 2020. To ale nebráni okamžitej diskusii o tom, aké sú na základe zmenených a pozitívnych východísk očakávané hodnoty výberu daní na rok 2021. Rovnako nás čaká okamžitá diskusia o podpore segmentom a sektorom hospodárstva, ktoré trpia v dôsledku pretrvávajúcej II. vlny COVID-19 a aktuálneho lockdownu. Očakávam podporu pre silné impulzy na záchranu pracovných miest a podporu likvidity postihnutých podnikateľov, právnickým a fyzickým osobám tak od koaličných partnerov, ako aj v rámci pléna v Národnej rade SR. Čaká nás obdobie solidarity s postihnutými a dotknutými. Výsledky štátneho rozpočtu za rok 2020 nám dali do rúk nečakaného žolíka a prichádza čas ho uplatniť a rozumne použiť. Je našou povinnosťou nájsť cestu, ako podporiť ekonomiku. Je namieste uvažovať o znížení daňovo-odvodového zaťaženia ekonomiky, prípadne aj o znížení DPH.