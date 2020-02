Koľko sa nabalil Robert Fico za 12 rokov? Ján Počiatek možno prezradil viac, ako chcel!

Kradnúť a kradnúť. Tichý slogan, ktorý Smer nikdy nevymenil a s ktorým ide aj do týchto volieb. Vlády Smeru-SD nedokážu potlačiť korupciu na Slovensku, pretože korupcia a rozkrádanie verejného majetku sú podstatou ich existencie.

Volebná korupcia, ktorú predvádza Peter Pellegrini a celý Smer, je nehoráznosť. Svojimi návrhmi na zvýšenie prídavku na dieťa a presadeniu 13. dôchodku doslova pár hodín pred voľbami ukázali populizmus najhrubšieho zrna, ktorým chcú zakryť svoje každodenné rozkrádanie. Smer sa evidentne bojí, že vo voľbách si ľudia zvolia poctivých politikov, ktorí vytrhnú Slovensko z rúk korupčníkov a mafie. Je absolútne neprípustné, aby končiaca vláda takto hospodárila s peniazmi nás všetkých a nechávala za sebou spálenú zem. Aj z tohto dôvodu sme podali za stranu SaS trestné oznámenie.

Všetky kauzy vlád Smeru!

Keďže sa nám nepodarilo zabrániť otvoreniu mimoriadnej schôdze (smerákom pomohli poslanci Demokratickej strany), neostávalo nám nič iné, len sa prihlásiť do rozpravy a čítať všetky kauzy Smeru za posledných 12 rokov. Veru, nebolo ich vôbec málo. Nedokázali sme ich prečítať ani za celý rokovací deň!! A to si nerobíme ilúzie, že vyšli na svetlo sveta všetky kauzy.

Ryba smrdí od hlavy. Robert Fico je osobne namočený v rôznych korupčných prípadoch, preto nemal žiadnu schopnosť čokoľvek urobiť so všadeprítomnou korupciou a rozkrádaním. Začalo sa to samotným vznikom strany Smer, pre ktorú zháňal vlastnou hlavou 70 miliónov korún. Pokračovalo to návštevou bytu na Vazovovej, kde popíjal kolu a zďaleka sa to nekončí tým, že býval v byte, na ktorý nemá a ktorý oficiálne patril Ladislavovi Bašternákovi. A keďže má veľa masla na hlave, nemôže robiť nič ani s ostatnými smerákmi, ktorí kradnú a z našich daní si stavajú vily v Monaku, či si užívajú život na luxusných jachtách.

Pol miliardy sem, pol miliardy tam

V parlamente sme vyrátali, že celková suma, o ktorú prišiel štát (teda my všetci), vďaka kauzám Smeru, je skoro 7 miliárd eur. A to nie je úplné číslo, keďže v mnohých prípadoch je škoda nevyčíslená, resp. išlo o personálny problém, ktorý tiež viedol k určitým, aj keď prakticky nevyčísliteľným škodám.

Nebudem písať o všetkých kauzách Smeru, iba na pripomenutie. Pamätáte si na rok 2007 a kauzu Slavkov, keď štát prišiel o pol miliardy slovenských korún? Či keď v roku 2009 firma blízka Smeru predala vojsku za 18 mil. eur vysielačky, ktoré nemožno použiť v ostrom boji? Alebo, keď si bývalá ministerka sociálnych vecí za stranu Smer Viera Tomanová prilepšila tisícky eur za to, že sa zamestnanci na ministerstve rozprávali medzi sebou. To nespomínam mýtny tender za pol miliardy eur či predražené diaľnice o viac ako miliardu. Nepredstaviteľné čísla!

Akú províziu si účtoval Fico?

Koľko však mohol zarobiť Robert Fico na všetkých rozkrádačkách? Odpoveď nepoznáme a asi sa ju dozvieme až o pár rokov, keď sa nezávislá polícia nebude sa báť stíhať aj politikov. Je však absurdné myslieť si, že sa rozkrádalo bez podielu pre Roberta Fica. Veď predsa aj Ján Počiatek v družnom rozhovore s Dobroslavom Trnkom o Jánovi Slotovi: „Ešte aj Fica oholil do pi..i, lebo nedal mu z toho polku, ale nejak inak ho domotal, úplný kráľ.”

Veď sa pozrite: https://www.youtube.com/watch?v=lRhXwcSVnxc

Buďme veľmi veľmi skromní a rátajme s tým, že by Fico zobral z každej kauzy zanedbateľného pol percenta. Bavili by sme sa o neuveriteľných 35 miliónoch eur (vyše 1 miliardy Slovenských korún), ktoré zinkasoval na províziách. Stále by bol chudobným príbuzným iných, ktorým pomohol roztiahnuť krídla - taký Jaroslav Haščák sa nachádza v medzinárodnom rebríčku najbohatších ľudí sveta magazínu Forbes s majetkom vyše 1 miliardy eur.

Ale nepozerajme len do minulosti. Pozornosť verejnosti sa tento týždeň sústreďuje na veľké predvolebné televízne debaty. Pozornosť kádrov Smeru sa však sústreďuje na finálne zazmluvnenie trafík. V pondelok po voľbách bude veľmi zaujímavé sa pozrieť do centrálneho registra zmlúv. Obávam sa, že suma zazmluvnená v poslednom týždni bude abnormálne vysoká.

Je najvyšší čas ich zastaviť. Teraz alebo nikdy! Som poslanec NR SR za SaS a kandidujem za stranu Sloboda a Solidarita s číslom 13, pretože chcem, aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť.