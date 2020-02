Slovensko sa trasie – zasadá parlament

Práve sa koalícii s pomocou Demokratickej strany podarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu. Predseda DS požiadal poslancov DS v NRSR o odchod z volebnej kandidátky.

Všade zúri kampaň a mám pocit, že v dnešných dňoch máme všetci politici horúčku. Pravdepodobne to nebude Coronavírus, skôr nejaká forma volebnej horúčky. Základné riešenie našej formy horúčky je však totožné ako pri rôznych iných chorobách – karanténa. Už naši dávni predchodcovia v podstate všade vo svete prišli na to, že najlepším liekom na volebnú horúčku je, že parlament počas volebnej kampane nezasadá. Pretože tak, ako s horúčkou nepodáte kvalitný športový výkon, to isté platí i o prijímaných zákonoch. Toto patrí k základným nepísaným pravidlám. Pravidlám, ktoré starí harcovníci poznajú a riadia sa nimi. Práve preto sa čudujem, že práve najskúsenejší kolegovia zo strany Smer prišli s mimoriadnou schôdzou a takto porušili nepísané pravidlá a tradície. Myslím, že práve štátnickosť, skúsenosti a nadhľad nad rozhašterenou opozíciou Vaši voliči veľmi kvitovali.

Časy sa ale asi menia, kolegovia zo Smeru opustili rokmi overené zvyklosti, zliezli z piedestálu a zapojili sa do bitky o voliča. Opustili svoju komfortnú zónu a mne neprísluší hodnotiť, čo im to prinesie.

Budem teda hodnotiť to, čo hodnotiť môžem. Minimálne posledných 30 dní pred voľbami sme už určite nemali zasadať. A už vôbec nie s programom, aký máme. Už to v rokovacej sále viackrát zaznelo – žiaden bod nespĺňa podmienku skráteného legislatívneho konania.

Sú veci, v ktorých sme chtiac-nechtiac všetci spolu, koalícia i opozícia – jednou z nich je aktuálne to – že sme všetci spoločne na smiech celému národu. Ľudia majú už dosť videí, ktoré každú minútu prerušujú ešte aj rozprávky pre malé deti. Ľudia majú dosť, plných fyzických aj emailových schránok, volebných materiálov i letákov. Posledné čo potrebovali, je vidieť politikov blúzniacich v horúčke v parlamente 11 dní pred voľbami. Doslovne platí okrídlená veta, Slovensko sa trasie...zasadá parlament. Len teraz je možné, že po voľbách nebude jasné, či prijaté zákony vôbec platia alebo nie...je tristné, aby sme sa my poslanci v takejto veci dostali do stavu, že možno bude musieť rozhodovať ústavný súd.

Ale môj pohľad je pohľad verejných financií. V rozpočte nevidím peniaze na 13 dôchodok, ani na zvýšenie detských prídavkov. Rozpočet síce koalícia prijala s deficitom len 0,5% HDP. Ale tomu neverí ani sám pán minister. Reálny odhad deficitu pre tento rok je podľa NBS (a použijem práve odhad NBS, ktorú vedie pán Kažimír) najmenej 1,6mld € a teda 1,6% DHP. A to je bez započítania takmer 800 mil. na opatreniach, o ktorých práve rokujeme.

Ak započítame aj týchto 800 mil.– sú len dve, vlastne tri možnosti – schodok sa zvýši na cca 2,4% HDP a teda na 2,4 mld. € a stále ešte v dobrých časoch sa už blížime ku kolapsu verejných financií (ako upozorňuje aj RRZ). Smer takto pošliape svoj vlastný rozpočet, ktorý pred nedávnom prijal. Smer poruší výdavkové limity, ktoré si táto vláda sama nedávno schválila, hazarduje s celou krajinou s jej konkurencieschopnosťou a priamo škodí ekonomike, ale i ĽUDOM! Alebo sa vyškrtajú výdavky v rovnakej hodnote niekde inde, a problém vznikne inde. Alebo sa najskôr stane to, čo avizoval už minister financií – návrh Smeru je morálnym hazardom, volebnou korupciou. Použijem priamo slová pána ministra – peniaze na tieto opatrenia bude musieť nájsť nová vláda.

Smer jednoducho použil taktiku spálenej zeme – čo znamená jediné. Nejde im o deti či dôchodcov, ide im len a len o seba. Boja sa o seba o svoju budúcnosť.

Na to, aby mala aktuálna mimoriadna schôdza aký-taký význam – chýba jeden základný parameter. Rozpočtový prebytok. Mali by sme fungovať ako v Nemecku, kde všetci politici pracujú na tom, aby krajina ekonomicky fungovala, aby sa zabezpečil rozpočtový prebytok. A potom, až potom môžeme mať politickú alebo povedzme ideologickú schôdzu a debatu v parlamente, ako rozdeliť prebytok. Ale naši vládni politici rozdeľujú to, čo nemajú. Navyše 11 dní pred koncom volebného obdobia.

Ku zrušeniu diaľničných nálepiek len veľmi krátko – Koalícia mala zrušiť zlodejov okolo mýtneho systému – vyriešila by 3 problémy – dodatočné peniaze pre výstavbu a údržbu ciest, menej korupcie v štáte a problém dopravcov, ktorí nedávno štrajkovali. Nižšia sadzba mýta by priamo pomohla im a prenesene všetkým obyvateľom Slovenska na lacnejších logistických službách.

...a demokratická strana u tohoto asistuje. Predseda DS práve požiadal poslancov DS v parlamente o odchod z volebnej kandidátky.