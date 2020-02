Ako som nachytal Roberta Fica pri klamaní 2

Opotrebovaný politik, ktorého dav ulice vyhnal z úradu vlády, sa nervózne prizerá, ako postupne prichádza o moc. Robert Fico sa jednoznačne bojí.

Bojí sa, že ak sa dostane k moci opozícia, vyjde na povrch, ako on a jeho kumpáni rozkradli celé Slovensko. A veľmi dobre vie, že mu môže hroziť aj iné sťahovanie, než len do opozície. Jeho jediná cesta je udržať sa pri moci. Aj preto súhlasil, že do volieb pôjde ako volebný líder Peter Pellegrini, ktorý má určite krajšie jamky v lícach ako on. Aj preto bije do všetkých, okrem kotlebocov, či Andreja Danka, ktorého sa dokonca zastáva pri jeho klamstvách o telefonátoch s obvinenou Alenou Zsuzsovou.

Robert Fico je však tiež bohapustý klamár. Dokazuje to jeho každodenná komunikácia pred voľbami, keď očierňuje opozíciu a konkrétne aj stranu SaS. Už v predchádzajúcom blogu, ktorý prečítalo skoro 21- tisíc ľudí, som ukázal, ako Fico očividne klamal. Pokojne si ho pripomeňte:

Klamstvá Smeru pokračujú, preto som sa rozhodol vyvrátiť ďalších šesť nehoráznych klamstiev, ktoré šíri Robert Fico a predstavitelia Smeru.

NEZNÍŽIME ANI JEDINÝ DÔCHODOK

Posledné dni sa na internete šíri, že strana SaS chce zdaňovať a znižovať dôchodky. Okrem smerákov, šíri túto dezinformáciu aj Jednota dôchodcov Slovenska. Prichádzajú mi maily, kde sa ma ľudia pýtajú, ako to skutočne je. Poctivo im vysvetľujem, že ide o do neba volajúce klamstvo. Aj predseda SaS Richard Sulík sľúbil - garantujeme, že po zavedení odvodoveho bonusu neklesne ani jeden jediný dôchodok. Pripájam aj video s reakciou Richarda Sulíka:

Navyše, strana Smer nikdy verejne neprizná, že minulý rok zasadili smrteľnú ranu dôchodkovému systému. Zrušili dôchodkový automat a zastropovali vek odchodu do dôchodku. Veď si len predstavte rok 2049, kedy historicky najsilnejší populačný ročník (1979 cca 100 000 ľudí), budú 70- roční dôchodcovia, na ktorých dôchodky sa budú skladať štyridsiatnici, teda tí, ktorí sa narodili v roku 2009 a ktorých je len 58-tisíc. Populačná pyramída sa postupne otáča, a pre aktuálne nastavenie dôchodkového systému je to neudržateľná situácia. SaS prináša riešenia v systéme odvodového bonusu.

NEZRUŠÍME VÝSLUHOVÉ DÔCHODKY

Ďalšie klamstvo, ktoré šíri Smer, a dokonca aj ministerka vnútra Denisa Saková, je, že chceme brať policajtom a vojakom výsluhové dôchodky. Nehoráznosť! Odkážte, prosím, všetkým poctivým a statočným policajtom a vojakom, že to nie je pravda. Všetci súčasní vojaci a policajti sa nemusia vôbec ničoho báť. Akékoľvek zmeny dôchodkového zabezpečenia nebudú retroaktívne, to znamená že sa budú týkať VÝLUČNE tých, ktorí nastúpia po zavedení opatrení. Naopak, chceme aby policajti mali konkurenčné platy voči iným odvetviam. Platy plánujeme zvýšiť aj začínajúcim policajtom a zavedieme možnosť predčasného odchodu do dôchodku o 1 až 4 roky skôr pre vybrané pozície náročného charakteru. Taktiež pre vojakov, okrem ich lepšieho vyzbrojenia, prinášame aj nový systém poistenia na náklady štátu pre prípad následkov vzniknutých počas výkonu povolania. V našom programe máme množstvo konkrétnych riešení, aby sa mali vojaci a policajti lepšie, či aby mali lepší kariérny rast.

SME PROTI KVÓTAM

Ak už smeráci nevedia, čo, vytiahnu migrantov. Opäť s nimi začínajú strašiť, hoci sa objektívne spravilo dosť pre to, aby sa migračná vlna z roku 2015 neopakovala. Obvinenia Fica, že opozícia sem chce naviesť „hordy migrantov“, sú absurdné. Strana SaS už od začiatku migračnej krízy jednoznačne opakuje, že je proti povinnému prerozdeľovaniu migrantov. Namiesto toho konzistentne presadzujeme tri základné riešenia tohto problému:

prísna ochrana vonkajšej hranice EÚ,

rozširovanie bilaterálnych dohôd smerujúcim k potláčaniu ilegálnej migrácie,

budovanie migračných, resp. azylových táborov mimo územia EÚ.

NEZRUŠÍME POLOVICU SVIATKOV

Robert Fico by si mal skutočne poriadne prečítať náš Návod pre Slovensko - 1144 konkrétnych riešení pre lepšie Slovensko. Alebo by sa mal naučiť čítať s porozumením. Na svojich videách totiž šíri, že zrušíme polovicu štátnych sviatkov. Ďalšie klamstvo! Navrhujeme len jedinú zmenu. Ten, kto sa zúčastní volieb, dostane deň voľna. Kompenzáciou by bolo zrušenie jedného štátneho sviatku - Dňa Ústavy SR, pretože najväčším prejavom úcty k ústave a demokracii, je práve účasť na voľbách.

NEZAVEDIEME 6- DŇOVÝ PRACOVNÝ TÝŽDEŇ

Netuším kde toto Robert Fico vypátral, ale už to nestojí ani za reakciu. Áno, chceme zrušiť zákaz otvárania obchodov počas sviatkov. Obchody sa budú môcť dobrovoľne rozhodnúť či budú otvorené alebo nie. Avšak tvrdenie, že zavedieme 6 dňový pracovný týždeň je úplne absurdné.

NEZRUŠÍME VLAKY ZADARMO

A už len na pripomenutie, nejdeme nič rušiť, ale naopak nahrádzať skutočnými riešeniami. V programe doslovne píšeme - „Prehodnotíme populistické kroky vlády a nahradíme ich skutočnými riešeniami. Vlaky zadarmo nahradíme obrovskými 80 % zľavami s platnosťou i na autobusy. Obedy zadarmo nahradíme zvýšeným daňovým bonusom na dieťa v rovnakej sume a pod.“

Namiesto týchto „darčekov zadarmo“ budeme odstraňovať prekážky, ktoré vlády Smeru hádžu pod nohy zamestnávateľom a všetkým tvorivým a pracovitým ľuďom, lebo jedine tak budeme dobiehať životnú úroveň EÚ.

KLAMAŤ, KLAMAŤ A LEN KLAMAŤ

Robert Fico a Smer sa chce silou mocou udržať vo vláde. Klamú a populisticky sľubujú všetko možné, len, aby sa im to podarilo. Strana SaS ponúka konkrétne riešenia, aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť. Alternatíva Smeru existuje. Teraz alebo nikdy!

Som Marián Viskupič a kandidujem za SaS s číslom 13.