Príklad, ako ušetriť kopec peňazí a naštvať pri tom oligarchov

V Česku sa nedávno uskutočnil zaujímavý experiment, ako reakcia na vysúťaženie e-shopu na predaj diaľničných známok Ministerstvom dopravy Českej Republiky za sumu 401mil CZK (16mil€), ktorá stála kreslo samotného ministra dopravy.

Spoločnosť Actum Digital navrhla štátu, že zadarmo do 48 hodín dodá funkčný e-shop spĺňajúci všetky parametre požadované štátom v spomínanom obstarávaní. Tomáš Vondráček (riaditeľ Actum Digital) chcel takto ukázať, aké absurdné množstvá financií vyhadzuje štát na IT riešenia.

Vstupné fakty:

E-shop na predaj diaľničných známok obstaraný štátom za sumu cca 16mil € (401mil CZK)

Čas dodania bol stanovený v mesiacoch (štart systému je plánovaný 1.12.2020)

Naplánované masívne a nákladné call centrum s kopou zamestnancov a vysokými prevádzkovými nákladmi.

Výsledok práce po 48 hodinách:

Naprogramovaná plne funkčná aplikácia

Náklady, vynaložené na 48 hodinové úsilie cca 60 špičkových programátorov a podporného tímu sú cca 160 000€

Predložené riešenie splnilo všetky stanovené podmienky a v niektorých parametroch ich výrazne presiahlo (napr. call centrum zabezpečené chatbootom so zlomkovými nákladmi na prevádzku).

Čo z toho vyplýva?

Aplikácia sa dala vyrobiť za 1% predpokladaných nákladov

ŠTÁT splnil svoj sľub a e-shop PRIJAL

Ušetrených 400mil CZK českých daňových poplatníkov.

Tento pozitívny príklad je ešte väčšia vec ako sa zdá. Je to explicitný dôkaz, že je možné vytvoriť kvalitné IT riešenia za zlomok ceny, za ktorú sú bežne obstarávané. Aj na Slovensku sa dlho šepká, ale žiadny politik sa s tým neodváži ísť na verejnosť – že pravdepodobne úplne najväčšia korupcia je práve pri IT projektoch. Softvérové riešenia sú totiž ako stvorené na korupciu – produkt je imaginárny a ťažko hodnotovo porovnateľný. Málokto tejto oblasti rozumie. A kto jej rozumie, väčšinou je zapojený aspoň v subdodávkach pre štát a teda nemá záujem tento problém otvárať.

Ak je stavebná zákazka dvojnásobne predražená, vníma a vidí to každý. Pri IT zákazke bolo predraženie jasne vidieť, až keď sa zákazka dala urobiť za 1% predpokladanej hodnoty!!! Možno je takéto zníženie hodnoty je extrém, ale predstavme si, že by sa dokázali IT riešenia nakupovať za 1/3 hodnoty. Na IT riešenia bolo bola v posledných rokoch vynaložená približne 1mld €. Mám za to, že 660 miliónov mohlo byť ušetrených.

Konkrétne riešenia, aby sa tu nekradlo

Strana SaS prináša 1144 konkrétnych riešení, aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť. Konkrétne si myslíme, že vieme úspornejšie a transparentnejšie spravovať 5 miliárd eur verejných financií. Jedno z našich riešení je zavedenie pri tých zákazkách, kde to bude vhodné a efektívne, zverejňovanie analýzy predpokladanej návratnosti pred každou investíciou realizovanou z verejných zdrojov s predpokladanou hodnotou zákazky nad 10 miliónov eur. Zverejňovanie predpokladanej návratnosti investícií má slúžiť na vytvorenie obrazu o tom, či sú dané investície návratné, či ich návratnosť nie je príliš dlhá, resp. či sú dané investície pri istej návratnosti potrebné.

Taktiež umožníme hospodárskym subjektom zúčastniť sa pripomienkovania verejného obstarávania už v čase jeho prípravy. Navyše, predlžíme lehotu na uplatnenie revíznych postupov pri žiadosti o nápravu tak, aby bolo možné záujemcami korektne napadnúť diskriminačné podmienky v súťažných podkladoch počas celej súťaže, nie iba v prvých 10 dňoch od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

Obmedzíme možnosti zneužívania elektronického trhoviska (EKS) obstarávať „rýchlo a zbesilo“ - zavedieme možnosť podania námietky pri zákazkách realizovaných prostredníctvom elektronického trhoviska. Zavedieme povinné zverejňovanie zákaziek s nízkou hodnotou.

Aj toto sú riešenia, aby sa tu už nikdy nedalo kradnúť, tak ako za vlád Smeru. Nestaviame vzdušné zámky, ale prinášame konkrétne a poctivé riešenia. Iné strany si stavajú ciele, my prinášame riešenia.