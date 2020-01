Kotlebovci rastú. Zastaviť ich môže jedine toto

Bežne ich stretnete na ulici, v obchode či v autobuse. Stoja vedľa vás, kráčajú okolo vás, niektorí vás pred pokladňou pustia pred seba, pretože nemáte toho veľa, prípadne vás s milým úsmevom pozdravia.

Vo svojom vnútri sú však veľmi nahnevaní a frustrovaní. Nie na to, že autobus mešká alebo, že sa cestou do práce skoro šmykli na zľadovatenom chodníku. Sú ako sopka pred výbuchom - nahnevaní na tento štát, nasrdení na nás politikov (koaličných i opozičných), znechutení z inštitúcií. Frustrovaní z (ne)fungovania štátnych úradov a z nečinnosti a bezprávnosti súdov. Ich želania nikto nepočúva, ale my politici stále niečo sľubujeme. Vidia ako sa na Slovensku kradne, ako nefunguje naše zdravotníctvo, vnímajú ako úradníci čakajú na úplatok, ale v televízii počujú od premiéra, že je všetko v poriadku a Slovensko prosperuje.

Navonok milí ľudia, vo vnútri nasratí. Kombinácia priam vraždená. Nie, že by vás chceli zabiť (s úsmevom na tvári), ale ako voliči predstavujú obrovskú výzvu a riziko zároveň. Kým my z plných síl bojujeme so Smerom, zatiaľ nám za chrbtom vyrastá obludnosť menom ĽSNS.

Rozhodujúce voľby

O šesť týždňov nás čakajú voľby. Voľby, o ktorých sa hovorí, že môžu znamenať zásadnú zmenu pre Slovensko. Pre tú je však dôležitý každý jeden odovzdaný hlas. Väčšina zatrpknutých a sklamaných voličov ostane doma, no tí, o ktorých tu píšem, prídu a odovzdajú svoj hlas.

Avšak, oni vidia jedinú a poslednú možnosť – svoj hlas hodia Kotlebovi a jeho ĽSNS. Bez ohľadu na to, že verejne popierajú holokaust, že majú vytetované hákové kríže na tele, že obdivujú Hitlera, že hádžu dlažobné kocky po žene s deťmi, že šíria nenávisť.

Títo ľudia dajú hlas Kotlebovi, pretože veria, že zahasí vnútornú sopku v nich, že splní všetky sľuby, vyrieši problémy a že sa tu už nebude kradnúť. Dokonca sa za to ani nehanbia. Naopak, budú vám tvrdiť, že im je jedno, že niektorí členovia chcú vystrieľať tých a tých, ale všetci sú rovnakí okrem Kotlebu, ktorý dáva nádej, a navyše ani Najvyšší súd ich nerozpustil.

Veľavravné prieskumy

Aká zmena nás čaká, keď prídu voliť navonok milí, no skutočne frustrovaní voliči? Najnovšie prieskumy ukazujú, že Koltebovci môžu skutočne vyhrať. Pripúšťa do dokonca aj Martin Slosiarik z Focusu. Voliči ĽSNS nechcú vidieť, ako sa kradlo v Banskobystrickej župe za jeho vedenia a ako sa ukázal nekompetentný. Nevnímajú, že ĽSNS Slovensku nedalo nič – len šíria nenávisť, zlosť a ich slová sú len prázdne heslá.

Slovensko sa tak môže dočkať zmeny, ktoré nás nevráti späť do čias, keď sme boli čiernou dierou v Európe, ale rovno do hnedej fašistickej minulosti, keď sme vyvážali Židov do koncentračných táborov a keď tu pochodovali namyslení gardistickí vojaci a znásilňovali ženy.

Skutočná zmena?

Hrádza proti extrémizmu zlyhala. Slušní občania potrebujú skutočnú zmenu, nie tú zodpovednú, o ktorej hovorí Pellegrini, hoci oni vytvorili tento systém. Trnka bol ich človek, Kočner takisto. Ten predsa prosil RF, aby ho vytiahol z basy. Počiatek s Vážnym tu spravili taký podvod s mýtom, že v inej krajine by to stačilo na dlhoročné väzenie.

Slovensko potrebuje zmenu, potrebuje slušných a zodpovedných politikov. Takých, ktorí budú od prvého dňa vedieť, čo robiť, aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť.

Strana SaS nepredkladá vznešené a nič nehovoriace sľuby ako Kotleba. Prinášame 1 144 konkrétnych riešení a veľa z nich sa dá spraviť hneď. A ak nám dajú hlas aj tí, ktorí by inak ostali doma, tak garantujeme, že zo Slovenska Kotlebovci a ich voliči postupne zmiznú.

Postupne zmiznú preto, že voliči ĽSNS uvidia, že vzniká prosperujúce Slovensko s mladými ľuďmi, ktorí neodchádzajú do zahraničia, ale ktorí sú pripravení tu pracovať a vychovávať deti, pretože budú vidieť fungujúce školstvo, kvalitné zdravotníctvo, ale hlavne spravodlivosť a právny systém, kde nebudú žiadni „naši ľudia“. Voliči Kotlebu tak proste jednoducho zaniknú, pretože mu už neuveria ani mäkké f, keďže uvidia fungujúce Slovensko.

Krajinu neposúva dopredu nenávisť, zlosť či fragmentácia spoločnosti na skupiny s čoraz menšími vzájomnými prienikmi. Štáty sú úspešné, ak spoločnosť dokáže nájsť spoločnú reč – toto je skutočná (a neskutočne ťažká) úloha nás politikov.

Poďme VŠETCI voliť a zoberme aj svojich susedov! Právo vhodiť do volebnej urny slobodne zvolený lístok, dokáže spojiť krajinu na jeden deň. Výsledok môže spojiť Slovensko a dať mu nádej na 4 roky.