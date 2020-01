Prezradím vám skutočný dôvod, prečo odchádza OTP Banka zo Slovenska

Určite ste zachytili správu, že OTP Banka sa rozhodla odísť zo Slovenska. Banka, ktorá pôsobí na Slovensku od roku 2002 a má u nás 62 pobočiek. Pôsobí v 12 európskych krajinách. Teraz však odkazuje, že opúšťa tisíce klientov...

a mieri do Slovinska, do o polovicu menšej krajiny ako sme my.

Aké sú oficiálne dôvody?

Oficiálna verzia banky znie, že sa jej nepodarilo v posledných rokoch zvýšiť podiel na trhu nad tri percentá a vykazovala straty. Áno, za rok 2017 vykázala stratu 5,9 mil. eur, v roku 2018 bola strata takmer 4 mil. eur. Vedenie banky z Maďarska so slovenskou dcérou však zjavne počítalo. Pre zavedenie nových účtovných štandardov dostala OTP Banka v roku 2018 od akcionárov kapitálovú injekciu 112 miliónov eur. Minulý rok už mala banka čistý zisk za prvých 9 mesiacov 2,7 mil. eur. i ďalšie pozitívne ukazovatele (počet aktívnych klientov, rast vkladov na bežných účtoch...).

O čom sa však nehovorí?

OTP Banka si veľmi dobre uvedomovala svoju slabšiu pozíciu na bankovom trhu na Slovensku, avšak je zrejmé, že ju „dorazilo“ vyhlásenie Roberta Fica voči bankám a následné zvýšenie bankového odvodu. Samotná Európska centrálna banka varovala Slovensko, že toto zvýšenie ohrozí našu finančnú stabilitu a že sa premietne do poklesu ziskovosti celého sektora s negatívnymi dôsledkami na tvorbu kapitálu. Zdvojnásobenie bankového odvodu je totiž tak razantný zásah na strane nákladov, že niektoré, hlavne menšie banky ho nie sú schopné vykryť svojimi výnosmi.

Robert Fico a jeho kumpáni dali bankovému sektoru takú facku, že sa z toho doteraz nespamätal. Bol to signál, že vláda Smeru môže hocikedy vziať bankám peniaze. Varovania sa naplnili, odchádza prvá banka...

Aké to bude mať dôsledky?

Odchod akejkoľvek (i malej) banky zo Slovenska pocítime my všetci. Jednoznačne sa znižuje konkurencia v bankovom segmente. Konkurenčný boj medzi bankami je pozitívny jav pre všetkých klientov. Aj vďaka konkurencii klesajú úrokové sadzby, banky investujú peniaze do technologických inovácií. Kľúčové pre konkurenciu v sektore sú práve malé banky, ktoré svojimi podnikateľskými modelmi fungujú na princípe nižších nákladov - bez siete kamenných pobočiek, poskytujú úvery s nižšími úrokmi, výber z bankomatu a vedenie bežného účtu bez poplatkov. Práve takéto banky Ficovu facku nerozdýchajú.

Hrozí tak aj odchod ďalších bánk zo Slovenska. Neoficiálne správy naznačujú, že odchod OTP Banky zo Slovenska nemusí byť jediný a čoraz viac sa začínajú skloňovať aj mená iných bánk. Vyvstáva tak otázka – vy ste v akej banke, v tej, čo ostáva či v tej, čo odchádza?

Zostane pár veľkých a silných bánk, rozdelia si celý trh...a v monopolných odvetviach ťahá zákazník vždy za najkratší koniec.

Riešenia

Ako poslanec NR SR za stranu Sloboda a Solidarita už dlhodobo upozorňujem na zhoršujúce sa trhové prostredie, nielen v bankovom sektore. Potvrdzuje sa, že moja kritika zvýšenia bankového odvodu bola opodstatnená. Okrem toho, že sa dotkne samotných bánk, dotkne sa v prvom rade obyčajných ľudí, pretože zvýšenie bankového odvodu sa premietne do novej vlny poplatkov pre ľudí. Navyše hrozí, že prijatý zákon je protiústavný. Preto sa SaS zaviazala vo svojom volebnom programe, že tento bankový odvod zruší.

Ďalším aspektom je populizmus z úst Roberta Fica, ktorý pravidelne prichádza s „geniálnymi“ myšlienkami, ktoré nakoniec zaplatia občania z vlastného vrecka. Kedy v Smere konečne pochopia, že podnikatelia a ani občania, nie sú dojné kravy? Peniaze má štát vyberať z vytvorených príležitostí a nie z tých zmarených. Dokazuje to aj prieskum Podnikateľskej aliancie Slovenska - až 84% podnikateľov nesúhlasí so zdvojnásobením bankového odvodu a drvivá väčšina očakáva, že príde k zdraženiu bankových služieb, tak ako sme na to upozorňovali už pred schválením zdvojnásobenia bankového odvodu v parlamente.

Problém je však aj filozofický. Na správne fungovanie štátu potrebujeme dôveru ľudí a inštitúcií. Nemôžeme sa predsa ráno zobudiť do sveta otočeného naruby. Pravidlá hry musia byť predvídateľné a fungovať pre všetkých rovnako. Ak ich chceme meniť, zmeny musia byť zmysluplné. Aj pri protichodných záujmoch jednotlivých záujmových skupín, je dôležité vždy hľadať čo najširší konsenzus. Ako by vyzeral futbalový zápas, keby zrazu rozhodca zapískal a povedal by, že víťazom sa stane ten, kto urobil najviac faulov? Nedovoľme, aby bol znovu rozhodcom Robert Fico. Slovensko potrebuje zmenu. Zmenu, aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť.