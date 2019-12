SMER - hodnota za peniaze?

Dobré časy ekonomiky minimálne na nejaký čas skončili. Daňové nadpríjmy, ktoré si v rokoch 2017 a 2018 užíval (a trestuhodne prejedol) minister financií Kažimír, sú minulosťou. Neefektívnosť a korupciu už nemá čo prekrývať.

V aktuálne končiacom roku 2019 už žiadne daňové nadpríjmy nie sú a pozitívne daňové prekvapenia sa nedajú očakávať ani v roku 2020.

Je ľahké riadiť financie, keď sú príjmy o 1mld ročne vyššie, ako je plánované. Zároveň je to však dokonalá politická pasca. Chuť prejesť dodatočné príjmy je obrovská a priamo úmerne klesá ochota šetriť a v dobrých časoch znižovať zadlženie. Presne toto je výsledkom vládnutia Smeru, ktorý po ekonomicky historicky najlepších rokoch odovzdáva verejné financie balansujúce nad priepasťou.

Zároveň v posledných rokoch rástla úroveň regulácií, byrokracie, zaťaženia všetkého možného druhu a nastávala postupná degradácia podnikateľského prostredia. V spomaľujúcej ekonomike budú postupne všetky tieto míny vybuchovať a v náročnejšom ekonomickom prostredí budú ešte väčším problémom, ako aktuálne.

Ak niekto pochybuje o neochote Smeru a celej koalície šetriť počas celého volebného obdobia a fungovať efektívne, stačí sa pozrieť na údaje Útvaru hodnoty za peniaze. Tento útvar fungujúci ako súčasť ministerstva financií za 3 roky svojej existencie identifikoval možné úspory v sume cca 900 mil. eur. Potiaľto to znie dobre – Smer vytvoril jednotku šikovných analytikov, nechal ich pracovať a aj sa pochválil výsledkami ich práce, teda na papieri napísanými možnými úsporami. Pochváliť sa znamenalo, že vláda všetky navrhnuté úsporné riešenia dokonca na svojom rokovaní schválila, ale do praxe sa nezaviedli. Áno, zostali len na papieri!!! O tomto ste už z úst politikov Smeru nepočuli.

Slovenská politická scéna sa stále viac profesionalizuje a politici prinášajú stále „lepšiu“ show. Ani Smer si v poslednom volebnom období už netrúfol na rovinu povedať, že ich nejaké úspory vôbec nezaujímajú. Prišli s krásnym príbehom analytikov s voľnými rukami a super nápadmi, ktorým tri roky ohurovali odborníkov aj občanov... a už si len v pozadí politiky postrážili, aby sa, preboha, nejaká úspora nedostala do reality. Väčšinou to išlo ľahko a potichu, veď príslušní ministri sú členmi jedného orchestra. Ale jedna pani ministerka nepochopila zadanie a pustila sa do reálnej realizácie navrhnutých úspor a pokúsila sa priniesť naozajstnú reformu. Išlo do tuhého, museli nastúpiť top herci a zohrať vo vláde a v parlamente smiešno-trápne predstavenie ako potopiť vlastnú pripravenú reformu. Hádate správne, hovorím o ministerke zdravotníctva Kalavskej a oproti nej stojacom tandeme Fico + Pellegrini.

„Kvalitnejšia“ show, ale zlé výsledky. Pretože vo finále je to všetko o top lídroch a ich skutočných motiváciách. Práve končiaci rok 2019 veľmi jasne dokumentuje skutočné motivácie mocných našej krajiny. Kočnerova threema, Trnkove filmové štúdiá, Glváčov Viber, ale aj už spomenutá parlamentná zdravotnícka groteska ukázali, o čo v skutočnosti ide.

Veľa hovorí aj posledný publikovaný rozhovor šéfa Útvaru hodnoty za peniaze. Som presvedčený o skutočnom potenciáli a zmysluplnosti tohto útvaru. Iba čiastočne súhlasím s tvrdením pána Kišša, že častokrát sa prijímajú veľké rozhodnutia s veľmi malým množstvom informácií. Práve naopak, v aktuálnom volebnom období politici úplne cielene vypájali z rozhodovania dostupné odborné informácie a relevantné dáta. A to nie je náhoda. Takto vždy začína korupčné rozhodovanie. Korupcii sa dobre darí práve v šedých zónach, vo vodách kde nie sú jasné pravidlá, kde sa rozhoduje bez odborných podkladov - teda tam, kde politika valcuje odbornosť. Pán Kišš je analytik, rozumiem jeho opatrným vyjadreniam. Na druhej strane, z každej jeho vety cítiť zmierenie sa s aktuálnym stavom, smútok a aj určitú autocenzúru.

Slovensko potrebuje vládu, ktorá sa k verejným financiám začne správať efektívne, hospodárne a so zdravým sedliackym rozumom. Je potrebné, aby analytici z Útvaru hodnoty za peniaze mali prístup k dátam od jednotlivých rezortov a mohli reálne a dôsledne kontrolovať efektívnosť využívania verejných financií. Rozdelenie zdrojov do rozpočtových kapitol bude musieť reflektovať výsledky týchto analýz.